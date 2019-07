Descarta el Metro condonar adeudos

Comerciantes establecidos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) operan, en su mayoría, en la irregularidad.

Es decir, no pagan oportunamente sus contraprestaciones por vender dentro del Metro.

Sin embargo, advirtió Julio Van Dooren, titular de la subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporal Revocable (PATR), si no se ponen al corriente en el pago comenzarán a sacarlos del organismo.

“Hay que reconocer que ha habido una corresponsabilidad de parte del Sistema en la Administración anterior y la gente se ha escudado en el ‘no me cobraba’, ‘no me cobraba lo justo’, o ‘no le cobrara lo que me correspondía'”, dijo.

En entrevista, estimó que aún les tomará el resto del año en poner en orden la situación legal de todos los permisos. Hasta que este trabajo no esté concluido, no se otorgará ningún nuevo permiso.

“Quien no esté al corriente en cuestión de pagos, o se le revocará el permiso -si es que lo tienen vigente-, o no se le renovará, si está en el proceso”, aseguró el funcionario.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, permisionarios y locatarios con permiso que operan dentro del Metro adeudaban al organismo poco más de 612 millones de pesos hasta abril pasado.

“Te puedo garantizar que la cifra se va a ajustar porque efectivamente hay que reconocer que, no por ser autoridad te puedo obligar a pagar lo que no debes. Por eso estamos siendo muy cuidadosos de revisar los expedientes y el pasado.

“No hay otra opción que pagar porque no habrá condonación (…) esto es un negocio y ustedes han generado una deuda”, dijo.

Para la explotación de locales en el Metro se han entregado 389 PATR que abarcan 4 mil 687 espacios comerciales y mil 893 locales.

Como parte de los trabajos de revisión y validación de todos los permisos, Van Dooren adelantó que el organismo podría quitar locales, incluso, pese a estar autorizados y al corriente con sus pagos.

Estos casos se darían si detecta que éstos fueron avalados en lugares que comprometen la operación y seguridad del Metro.

Otra vertiente que están atendiendo, expuso, son aquellos locales que tienen permiso y que están al corriente del pago de sus contraprestaciones, pero que violan el reglamento de operación, particularmente en materia de Protección Civil.

En este caso se encuentran preferentemente baños y locales de comida.

A la fecha el STC ya ha cerrado 23 locales, mismos que volverán a operar en cuanto acrediten que respetan las disposiciones del reglamento de operación.

“Estas suspensiones temporales que ha habido de pizzas, pastes y bisquets fue enfocado a que nuestro reglamento dice que no está permitido elaborar alimentos, no es lo mismo elaborar que calentar”, dijo.

