¿América deja ir a Agustín Marchesín?

Luego de los rumores del interés del Porto de Portugal por el portero argentino Agustín Marchesín y por el mediocampista colombiano Mateus Uribe, el técnico del club de futbol América, Miguel Herrera, señaló que al momento no hay ninguna oferta.

“Hoy por hoy no hay ninguna oferta formal por nadie del equipo, hay rumores, que Marche, Roger (Martínez), Mateus (Uribe), por el único que hubo oferta y ya se lo llevaron fue por Edson Álvarez”, aclaró.

En conferencia de prensa luego del empate sin goles con León, por la fecha dos del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, aseguró que este tema “lo han manejado ustedes (los medios de comunicación) lo de Marchesín y Uribe, no hay oferta por nadie”.

“Si de repente viene la directiva de un equipo y paga la rescisión, quedará en el pensamiento del jugador querer irse o no. América no retiene a fuerzas a nadie”, apuntó.

Dejó en claro que en caso de que se concrete alguna de estas bajas, están listos para buscar a los elementos que puedan ocupar su lugar y así evitar que el equipo se vea disminuido.

“No nos va a tomar con la mano en la puerta para que la machuquen, este trabuco lo armamos nosotros, lo diseñamos con jugadores que queríamos”, apuntó.

Explicó que “si de repente uno se quiere ir y hay una oferta importante, el departamento de inteligencia está preparado para buscar jugadores que suplan los que se pueden ir, pero los veo contentos, no hay nada, no vale la suposición, pero no nos van a agarrar con la mano metida en la puerta, seguro”.

Respecto del debut de Giovani Dos Santos, indicó que es un elemento que debe tomar ritmo y que debe ir poco a poco para alcanzar su mejor nivel.

“Demostró su calidad, puso un par pelotas al área, ahí va, jugador que viene de ocho o nueve meses sin pisar una cacha, apenas vio unos minutos a media semana, va de a poco”, sentenció.