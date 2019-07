Hoy presentamos: Y vámonos para Miami !

Apachurro, señora bonita, Miami ese gran amor que aunque “cambie” en esencia sigue siendo el mismo y me sigue provocando mariposas en el estomago.

Esta semana tuve esas mariposas compartidas, estuve de invitada en “Despierta America” a conducir y poder seguir platicándole a “mi señora bonita” y al público latino, no fui la única Magda Rodriguez mejor conocida en el bajo como Magda producer y en mi casa como “Mi mamá” se presento en ese mismo show para hablar de “Enamorandonos USA” junto a los conductores: Rafa Araneda y Ana Patricia. Las vueltas que da la vida, recuerdo como a Magda le costó dejar este programa por el gran cariño que le tenia, para concretar otro gran sueño “Televisa” y Programa “Hoy” ahora la vida se lo vuelve a poner en el camino, será mercurio retrógrado? Lo que hoy me queda claro es que uno siempre regresa donde es feliz !

Y el que se encuentra feliz es Rafa Araneda, le cambio la vida, entrando a Univision con un súper formato, le pregunto lo soñabas …. me contesta “ni siquiera me atrevía a soñarlo” me quede helada, saben? yo siempre sueño, a veces hasta demás, no soy de las que me quedo corta en sueños y sigo reflexionando qué padre que la vida te de la oportunidad de tener lo que no te atrevías ni a soñar!

Otra que se arriesga por sus sueños es Ana Patricia pues por estar en “Enamorandonos” tuvo que dejar “Despierta America” en el fondo por difícil que sean estas decisiones, las apoyo, en esta vida lo único constante es el cambio!

Hablando de felicidad Miami es tan maravilloso que nos da la oportunidad de seguir cumpliendo sueños, como entrevistar a Frida Sofia, para mi es un espejo de muchas cosas en las que me veo identificada, de cierta manera puedo entender lo que es ser “hija de” y hasta cosas que me chocan y me checan, la próxima semana tendremos una increíble plática con ella en “HOY” el primer medio mexicano con el que habla la cantante de “Ándale” donde platicamos de las comparaciones que le han hecho desde Jennifer López hasta Laura Bozo, como deja a un lado las críticas para poner atención en lo importante “su música” , les comparto una teoría: soy de las que cree que nosotros desde el cielo escogemos a nuestros papas por una lección que tenemos que aprender, ella ríe, no creerán su respuesta!

P.d. Uno siempre regresa a donde fue feliz .