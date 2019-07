Vecinos del Pedregal, hartos de violencia

Han decidido poner a la venta sus propiedades por la ola delictiva que se ha desatado recientemente y por los conflictos viales

Ciudad de México.– Luego de la balacera registrada la tarde de este miércoles en el centro comercial Artz Pedregal, vecinos de la colonia contigua a ese lugar dijeron que ya ‘están hartos de tanta violencia’ y de la inacción de la alcaldesa Layda Sansores ante la inseguridad registrada en Álvaro Obregón.

Muchos habitantes de Jardines del Pedregal -una de las zonas más de mayor población flotante en esa demarcación por el número de escuelas, oficinas y centros comerciales que hay-, han decidido poner a la venta sus propiedades por la ola delictiva que se ha desatado recientemente y por los conflictos viales existentes.

“Lo de Artz Pedregal ya fue el colmo. No puedo permanecer más tiempo en esta zona. Ya es muy insegura, poco transitable y cada vez la falta de servicios es mayor. No podemos continuar así. La alcaldía no toma su papel. Es la peor administración que hemos tenido”, denunció la señora Carmen.

Desde que se anunció la construcción de ese centro comercial en la lateral del Periférico Sur, los vecinos se manifestaron en contra de la obra, porque advertían que los problemas se iban a incrementar en esa zona, como la movilidad, el suministro de agua, la movilidad, entre otros. Meses después de su inauguración se vino abajo una parte de ese lugar, dando la razón a los vecinos y provocando que la falta de agua en algunas colonias ahora sea un grave problema

“Además de los problemas que advertimos en su momento y exigimos a las autoridades la cancelación del proyecto, ahora nos encontramos con una balacera al interior de ese centro comercial. Sabemos que la inseguridad en la ciudad está desatada, pero ya tenerlo aquí frente a nuestras casas, es el colmo. Ni la alcaldesa, ni el Gobierno de la Ciudad, pueden con el paquete”, denunció la fuente.

Durante los primeros seis meses del año, se han registrado un total de 7 mil 375 carpetas de investigación por diferentes delitos en la alcaldía gobernada por Layda Sansores, y la colonia Jardines del Pedregal encabeza la lista de delitos denunciados de enero a junio de este año.

Delitos más denunciados enero a junio

649 VIOLENCIA FAMILIAR

518 AMENAZAS

500 ROBO A NEGOCIO SIN VIOLENCIA

442 ROBO A TRANSEUNTE EN VIA PÚBLICA CON VIOLENCIA

410 ROBO A PASAJERO / CONDUCTOR DE VEHICULO CON VIOLENCIA

