Triunfando en la música y la actuación, pero no en el amor

Mariana Seoane se encuentra renovada, lista para seguir conquistando a su público. El próximo 30 de Julio se estrena la serie Preso no. 1 a través de Telemundo, en dicha historia interpreta a Pía Bolaños, al parecer, una periodista que busca esclarecer la aprehensión del presidente de México por un crimen que no cometió:

“Para mí es muy importante estar en un proyecto así, el primer thriller político que se ha hecho realmente, creo que está toda la carne al asador, un elenco multiestelar, muchos actores de primer nivel con los que compartí escena”, dijo.

Hablando de música, la intérprete de “Mermelada” está feliz por el reciente estreno de su canción “Noche de Estrellas”, al lado de Aarón y su grupo ilusión: “Estoy súper emocionada, muy feliz, estoy de estreno con esta canción, así que muy emocionada porque la gente lo ha recibido muy bien. Tengo mucha alegría y mucho agradecimiento”, contó.

Respecto a su estado sentimental, Mariana está soltera: “Ahorita, estoy solita. No tengo tiempo. Terminé muy bien con Gibran [Jiménez], mi ex novio. Y de pronto nos seguimos viendo. No sé qué pase más adelante”, finalizó.