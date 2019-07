Sufrió accidente por pérdida de memoria

Sorprendente, Mario Pintor perdió el conocimiento mucho antes de impactarse contra una pipa, accidente que casi le cuesta la vida. El cantante platicó lo que vivió minutos antes del suceso:

“Yo salí de mi casa a sacar dinero de una farmacia que está sobre la avenida principal de San Francisco de los Romos. Saqué tres mil pesos, me subí al auto, me eché en reversa y eso es lo único que me acuerdo… Ahí unos chavos me vieron que iba mal. Esos chavos me sacaron, sacaron mis pertenencias y me salvaron la vida”, declaró.

Hasta el momento, los médicos no se explican qué fue lo que pasó: “Yo no bebo desde hace diez años, no encontraron alcohol en mi sangre, eso desconcertó mucho a los médicos. Los doctores están trabajando en saber qué fue lo que hizo que perdiera mi presencia. Me están haciendo unos estudios para saber qué tengo”, comentó.

Después del accidente, Mario siguió sin recordar nada, incluso no reconoció a sus seres queridos, esposa e hijos: “Todavía se me olvidan algunas cosas. Cuando llegaron mis hijos a saludarme no sabía quiénes eran”, reveló.

El intérprete está muy agradecido por esta nueva oportunidad de vida: “Vivo gracias a Dios… Los doctores me daban por muerto, de hecho estuve muerto por unos cuantos segundos hasta que me metieron un tubo”, finalizó.