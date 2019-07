Por fin, ya se inventó la pastilla del amor. Y no se trata de echarle “bilongo” en el café a la pareja, cómo dice la canción. Esto es real y les explico.

Andrès Sandburg, es un neurocientífico de la Universidad de Oxford, e inventó la píldora. Habremos de esperar de 10 a 15 años para que salga al mercado, así que paciencia. Váyanos mientras tanto procesando la idea.

El doctor la recomienda en caso de separación o divorcio. Asegura que la píldora provoca felicidad y euforia. Todo lo contrario a los sentimientos que generan este tipo de procesos tan difíciles.

¿Cuáles son las hormonas que tenemos presentes durante el enamoramiento? Ya lo sabemos. Oxitocina, serotonina y dopamina. Pues la pieza clave en la composición de la fórmula es la oxitocina, conocida como la hormona del amor. Sabemos también que es la hormona que tiene que ver con una buena salud, la sexualidad y el afecto.

La oxitocina se genera en el hipotálamo y de ahí alcanza a diferentes órganos. La bendita hormona provoca que sintamos mariposas en el estomago. ¡Qué belleza! Es lo que todas pedimos a gritos que no escapen las malditos, después de dos años de matrimonio.

Sandburg reveló que la fórmula fue pensada con la finalidad de que las parejas que la consumamos logremos prolongar esos sentimientos de emoción y conquista que nos provocan las primeras salidas al cine, a comer. Cuando la pareja nos textea, o toca a la puerta.

Me urge probarla a ver si es cierto. Confieso que no me importan los efectos secundarios. No se trata de usar un hechizo, se trata de darle un empujoncito a la relación. Es más, hasta para los solteros funcionaría. No para que te enamores de alguien en particular, con que estés a gusto y estés produciendo oxitocina, te veras más joven y de buenas. Vamos por ella.

Estoy segura que la pastillita del amor será un éxito y entonces sí diremos: y vivieron felices para siempre gracias al Manual de la buena esposa.