Más de 3.5 Millones de Mexicanos buscan su seguro de auto en Ahorraseguros.mx

En materia de aseguramiento el sector ha crecido un 6% por año, sin embargo su penetración equivale apenas al 2.2% del PIB, los automovilistas que buscan o ya cuentan con una póliza de seguros de autos, buscan nuevos esquemas, con los que puedan llegar a satisfacer todas sus necesidades a un bajo costo.

Mientras que en términos de Producto Interno Bruto (PIB) nuestro país se encuentra rezagado. La inclusión de diversas Insurtech dentro del sector está impulsado poco a poco el crecimiento la industria aseguradora, ejemplo de esto es Ahorraseguros.mx el comparador de seguros online más grande de México, en el cual ya han buscado su seguro mas de 3.5 Millones de mexicanos. Este esfuerzo se le debe a su principal objetivo, ya que trabajan con la misión de facilitar la accesibilidad a servicios financieros (Buen costo y de forma sencilla), para que de esta manera le puedan otorgar mayor valor a cada uno de sus clientes.

El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), advirtió que en México el reto en materia de aseguramiento es “enorme” pues sólo el 31% del total del parque vehicular cuenta con una póliza de seguro. Ante este reto trabaja la industria para acelerar la penetración de la cultura aseguradora en el país.

“Ser punta de lanza de las Insurtech en México es algo muy fuerte, divertido y retador, es por ello que estamos contentos y emocionados por los millones de mexicanos que utilizan nuestra plataforma. Parte de los objetivos de Ahorra Seguros es explotar los medios digitales al 100% para enseñar y brindar accesibilidad al mundo de los seguros a todos los mexicanos” Comentó Alan Ortiz – CMO de Ahorraseguros.mx.

Ahorra Seguros está llegando a más población mexicana día con día, esto gracias al desarrollo de herramientas digitales como su comparador de seguros online; sin embargo, el reto sigue vigente, pues el sector asegurador está demostrando su solidez financiera y capacidad operativa, la cual le permite hacer frente a sus obligaciones.

Ahorraseguros.mx es una herramienta atractiva y sencilla de usar, además que facilita el acceso a los beneficios, coberturas y precios que manejan las compañías aseguradoras, para que con estos datos más ciudadanos se convenzan de contratar su seguro de auto cuanto antes, mencionando que por ley este seguro ya es obligatorio.

A diferencia de otros países en Latinoamérica y el mundo, contar con un facilitador como Ahorra Seguros, es de gran ayuda pues no solo encontramos seguros para auto, seguro de moto, seguro de hogar, también te brinda la oportunidad de contratar seguro de uber, gastos médicos y vida. Esto nos conduce a preguntarnos porque los usuarios no conocen los beneficios del aseguramiento o porque no existe una oferta que se adecue por completo a las necesidades del mexicano.

La respuesta probablemente sea porque ese sector de la población aún no se atreve a conocer más sobre las funciones que se le ofrecen; la mayoría de los mexicanos no considera adquirir un seguro por tres causas principales, una es la idea errónea de que son muy caros, la otra suele ser que asegurarse es muy complicado, y por último creer que no son necesarios. Para cada una de estas creencias te tenemos una respuesta positiva.

Ahorraseguros.mx una alternativa eficiente, rápida y que busca el mejor precio en tu seguro.

Más de 3.5 millones de mexicanos han encontrado una solución óptima, confiable y segura, además que no les económico y práctico al conseguir un plan que se ajustará a sus necesidades y sobre todo a sus posibilidades económicas. Si aún crees que contar con un seguro no es necesario, conoce las siguientes cifras, una multa por no contar con un seguro con cobertura de Responsabilidad Civil obligatoria oscila entre los $1,400 pesos hasta los $2,800 para vehículos particulares.

Mientras que el costo en promedio por accidente asciende a los 28 mil pesos, ocasionando que tu economía se vea afectada; por otro lado 5 de cada 10 lesionados requiere hospitalización por consiguiente suelen endeudarse con grandes cuentas en hospitales.

Un accidente automovilístico puede comprometer todo por lo que has trabajado, por este motivo es necesario que pensemos más en la importancia de contratar con seguros de auto, seguros para moto, seguro de hogar o seguro de gastos médicos mayores. Estar respaldados con el mecanismo financiero adecuado y que podamos proteger a nuestra familia y patrimonio puede evitarnos muchos contratiempos en nuestra economía.