La elegancia de Vogue y las luces de Submergence ya la CDMX ¡Conócelas!

@voguemexico está de fiesta y para celebrar en grande su aniversario #20 nos regalaron: 𝑽𝒐𝒈𝒖𝒆 𝑳𝒊𝒌𝒆 𝒂 𝑷𝒂𝒊𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈 en el @museofranzmayer | Una exposición en la que podrás encontrar una serie de imágenes del archivo fotográfico de la revista Vogue. | Sin lugar a duda, el paralelismo entre las fotografías y obras pictóricas es impresionante. | Si eres un amante de la moda, la cultura y la fotografía es el lugar perfecto para ti. | 📍Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Ciudad de México, Guerrero, 06300 CDMX | 📆La exposición estará hasta el 15 de septiembre. | 🕙De martes a domingo 10:00 a 17:00 horas. | 💲🎟 25-60 MX | TIPS: ✅Metro más cercano Hidalgo/Garibaldi. ✅Si permiten la entrada con cámara fotográfica. ✅Descuento a estudiantes. | ⭐⭐⭐⭐ | ¡No olvides compartir tu experiencia con nosotros! 👇🏼