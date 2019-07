Hazard y Virgil van Dijk serán las portadas oficiales del FIFA 20

Ciudad de México. Después de darse a conocer que no tendrá a la Juventus en su nuevo juego, A SPORTS ya tiene las portadas oficiales para este FIFA 20, y se trata nada más y nada menos que Hazard y Virgil van Dijk.

El delantero del Real Madrid, Eden Hazard, será la portada del videojuego FIFA 20 en su edición estándar, mientras que el jugador del Liverpool FC, Virgil van Dijk será la estrella de la edición Champions.

El jugador belga mencionó sentirse feliz con la decisión, pues se siente con suerte ya que estará en todo el mundo.

“EA SPORTS FIFA es el videojuego de fútbol más grande del planeta, he jugado durante años con mis hermanos”, destaca Eden Hazard. “Tengo la suerte de haber estado en la portada hace algún tiempo, pero estar este año en FIFA 20, en todo el mundo, es increíble. ¡Solo espero que los jugadores de FIFA disfruten de la noticia tanto como yo lo hago cuando salgo al campo del Real Madrid!”, mencionó.

Y de igual manera publicó un tweet en el que destaca su gran logro.

“De vuelta en la portada de @EASPORTSFIFA ! ¡No está mal para un muchacho de un pequeño pueblo en Bélgica! #FIFA20 #brainelecomte”, publicó.

Back on the cover of @EASPORTSFIFA! Not bad for a lad from a small village in Belgium! #FIFA20 #brainelecomte 💪 pic.twitter.com/RNGXlwuoxf

— Eden Hazard (@hazardeden10) July 26, 2019