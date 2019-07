David Cabrera agradecido por capitanía en Pumas

El mediocampista David Cabrera se dijo agradecido por ser el capitán de Pumas de la UNAM para este Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, pero aseguró que existen más líderes en el plantel.

Para el canterano auriazul es un orgullo portar el gafete, por lo que buscará responder a las expectativas y al voto de confianza de sus compañeros y del entrenador español Michel González.

“Puede ser que sí, a lo mejor otros entrenadores no me dieron esa responsabilidad, estoy feliz, orgulloso, contento, de portar el gafete. Es importante pero sé que no soy yo nada más el lider, está Nacho (Malcorra), Pollo (Alfredo Saldívar), Pablo (Barrera) Charly (Carlos González). Es bonito está oportunidad que me están dando.”

Aseveró: “El tema de capitán es un honor un orgullo, estoy agradecido por esta decisión, pero no por traer el gafete quiere decir que no había gente que no sea líder, el equipo tiene bastantes líderes, sé que tengo muchos compañeros líderes importantes para el manejo del grupo y toma de decisiones, no nada más en mí recae esa responsabilidad”.

El hecho de que sea capitán no asegura que Cabrera sea un elemento indiscutible, pues el propio técnico les aviso que habrá cambios conforme pasen los partidos, pero por lo pronto Cabrera trabaja y se esfuerza en convencer al español para ser un elemento regular.

“Por la forma que él (González) trabaja, va a haber cambios, va a jugar el que vea que esté mejor, ojalá tenga continuidad, me lo ganaré dentro del campo y en cada entrenamiento, espero poder repetir y ser constante en las alineaciones y en los minutos”, comentó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de La Cantera, el contención descartó que exista algún inconveniente porque ahora, con el estratega europeo, el plantel cumple con dos sesiones al día.

“Nos explicó (Michel) y estamos encargándonos, nos viene bien, el equipo lo ha asimilado bien, no hay ningún problema conforme a eso. El equipo está acostumbrado a entrenar fuerte y nos viene bien, no nos afecta en lo más mínimo”, estableció.