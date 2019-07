Cobertura GIFF 2019: Terry Gilliam, enamorado del cine mexicano

Harry Plus

Ayer por la noche, durante la inauguración de la segunda etapa del Festival internacional de cine en Guanajuato, la alfombra roja del evento se vio engalanada por la presencia de grandes personalidades como la del famoso director británico Terry Gilliam, personaje que estará siendo homenajeado en este mismo festival, pues se le reconocerá con el “Homenaje internacional“, por una carrera distinguida y nutritiva dentro de la cinematografía mundial. Sobre su llegada a nuestro país y la emoción de ser reconocido, esto comentó.

“Estoy bien, algo cansado, es un viaje largo desde Londres, pero todo aquí me mantiene despierto. Me encanta el cine mexicano, yo veo películas como las de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro e Iñárritu, así que es muy difícil no quererlas, me es muy grato verlas, son cintas que compiten muy bien con Hollywood, con ese mercado que además está aquí a su lado”, platicó.

Sobre el visitar nuestro país y el recibimiento que ha tenido, Terry agregó: “Es muy agradable estar aquí, con este homenaje me doy cuenta que mi vida no es un desperdicio total (risas), estoy feliz de estar en México, he probado ya el mezcal, pero las margaritas son mi bebida favorita. Hoy pude crear mis propios tacos en un restaurante y eso me gustó”, relató.

Durante la alfombra, el director fue cuestionado sobre su presencia en México, la razón de aceptar esta invitación, a lo cual, con el humor que lo caracteriza y con una enorme sonrisa en la cara, esto dijo: “Vine a México porque necesitaba un poco de vida en mi ser, Inglaterra está muriendo y México es vida, por eso estoy aquí (risas)”.