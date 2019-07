Cobertura GIFF 2019: ‘Huachicolero’ estrena en casa

Like

Harry Plus

Gran apertura la que se ha conseguido durante esta segunda etapa del Festival internacional de cine en Guanajuato, pues ayer por la noche, invitados especiales, prensa y público en general, fueron testigos de la magna alfombra roja que se realizó para presentar la cinta ‘Huachícolero’, opera prima del director Édgar Nito, producción cinematográfica filmada en esta misma ciudad y que presentó un gran valuarte para todo el equipo detrás de ella, como así lo externó el mismo director a los presentes.

“Estamos muy contentos porque yo crecí con este festival, de aquí surge mi inspiración para estudiar cine y cuando decidí hacer esta cinta, fue justo por eso, quería mostrar algo de lo que estaba sucediendo en mi estado, en el lugar donde crecí y pues hace alrededor de 4 años que escucho la palabra Huachicolero por primera vez”, comentó.

Agregó: “En 2016 estábamos en guion, tomamos todo ese año para financiarnos y empezar a filmar en 2017. Cada vez que venía a México, veía la refinería de Salamanca y yo decía que algún día tenía que filmar algo con esta vista, así que cuando escuché por primera vez la palabra ‘Huachicol’, pues la gente local me explicó y a mi lo que me inspiro fue que de los western que a mi me gusta ver, logré identificar esto de los ladrones de caminos, pero contemporáneos, la similitud de robar en carretera la gasolina pero de los ductos, y pues utilizando los personajes mexicanos y llegar un poco de lo que sucede en el estado a nivel nacional, solo que las noticias y la problemática se nos adelantó”, relató.

La historia nos habla de ‘Lalo’, un niño que persigue la atención y el cariño de una chica llamada ‘Ana’, por lo cual se involucra como ladrón de combustible para conseguir dinero y lujos. Pero al tratarse de una mafia, el muchacho va perdiendo las ilusiones y el rumbo de sus objetivos, y muy pronto se ve atrapado en el mundo de oscuridad, de corrupción, de violencia y de cobardías propio de la delincuencia organizada. Protagonizada por Fernando Becerril, Pedro Joaquín, Regina Reynoso, Pablo Guisa, la película refleja todo el drama que encierra el robo de gasolina en México, donde las muertes, accidentes y fugas de combustible están a la orden del día.

Con respecto a la adaptación y recreación de la cinta, esto comentó Edgar: “Todo lo planteado es ficticio y nos asesoramos para realizar los ductos (con ingenieros), sobre cómo lo harían ellos, y pues ahorita hay mucha más información en los medios, saber cómo lo hacen y te das cuenta que el ‘Huachicoleo’ sucede muchísimo más de lo que imaginarías”.