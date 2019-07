Raquel Pankowsky lamenta la salida de Cynthia Klitbo de la ANDA

Raquel Pankowsky sale en defensa de Cynthia Klitbo ahora que renunció secretaria de prevención social de la asociación nacional de actores, la actriz asegura que la renuncia de la actriz es una gran pérdida para los actores en general, pues señala que el trato que Klitbo le brindó a los actores durante su periodo, fue positivo.

“Estamos cansados de tener malos tratos y ella es la mejor de las personas que han representado ese cargo, a mi me salvó la vida, creo que es un momento especial que estamos viviendo en la ANDA para darnos cuenta qué es lo queremos. Cynthia ha hecho muchas cosas padres y eso lo deberían de reconocer”.

La actriz argumento que no está de acuerdo en la manera en la que Jesús Ochoa ha operado en su encargo como secretario de la ANDA.

“Me llevo con él, es muy buen actor y lo único que puedo decir es que no sabía el cargo que tendría y de lo que se trataría estando en la ANDA porque me extraña las cosas que están pasando, la verdad no puedo entender porque nos quitan a una mujer que sumó, pero que al final del día no pudo con las opiniones y acciones que el hicieron para tomar la decisión de irse”.