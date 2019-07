Quiero una prensa cercana al pueblo y alejada del poder: AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la fórmula sobre el papel que deben desempeñar los medios de comunicación en México es sencilla: es tener a una “prensa crítica, objetiva, que esté cercana al pueblo y alejada del poder público y económico”.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario argumentó que uno de los principales problemas que hay actualmente con los medios de comunicación es que éstos pasaron a ser controlados por el poder económico y político, y se alejaron de la gente.

“Muy pocos periódicos, radios, estaciones o canales de televisión se ocupan de lo que le pasa al pueblo, muy poco; todo tiene que ver con la llamada sociedad política, pero no hay defensores del pueblo. Los medios son pocos, entonces eso es lo que considero ayudaría mucho. Y que se cuestione al poder y que se garanticen libertades y que no haya censura, eso es lo que planteo”, dijo López Obrador.

Al ser cuestionado sobre cuál es la prensa que se necesita en México en medio de esta la 4T, López Obrador arremetió contra algunos medios, a los cuales criticó que no tomen partido, que no se definan y con éstas posturas se engaña a la gente.

“¿Qué pasa después? Ya no hay el mismo arrojo, no hay compromisos para la transformación porque son independientes: los más avanzados no toman partido, entonces es bueno el debate. Se confunde, suele pasar que algunos medios no toman partido, no se definen y en apariencia son progresistas y hasta se piensa que son de izquierda y engañan”.

Y añadió: “Entonces a veces tengo que dejar de manifiesto ciertas cosas para que no se esté pensando de que contamos con el apoyo de los medios; la transformación que estamos viviendo tuvo que ver con una serie de factores, pero fundamentalmente este cambio lo hizo el pueblo. Y si hablamos de medios de comunicación, quienes más contribuyeron fueron las redes sociales, no las revistas o los periódicos o la radio o la televisión convencional. Pero bueno, de eso a que yo esté en contra de los medios, no”.

Asimismo, aprovechó el tema para señalar que “los conservadores” no requieren informar al pueblo –cómo él lo hizo en su momento–, a través de asambleas o repartiendo volantes, porque ellos ya tienen a sus medios subordinados.

“Ya no podemos seguir haciendo el mismo periodismo, ni la misma política de antes, se requiere revisar bien todo esto y no enojarnos, para qué nos vamos a enojar, la cuarta transformación significa debate, análisis crítico y diálogo horizontal”.

—A veces da la impresión de que usted se molesta si lo cuestionan… –le comentaron.

–No, no, no, para nada–, finalizó López Obrador.