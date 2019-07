No necesita clases de su hijo

Ahora que Victoria Ruffo por primera vez hace comedia en televisión, en la telenovela Cita a Ciegas, confesó en exclusiva para Grupo Cantón que no necesita de los consejos de su hijo José Eduardo (quien se encuentra en La Parodia) para hacer reír a la gente.

“José Eduardo, está muy feliz, está muy contento de verme hacer comedia, pero la verdad no me ha dado ningún consejo, él es muy simpático, él es muy ingenioso, pero creo que la novela Cita a Ciegas tiene todo armado, todos los chistes como deben de ser, toda la comedia que debe de existir ya está armada, entonces ahorita no necesito a José Eduardo”, dijo la primera actriz.

La actriz reconoció que le gustó dejar atrás los dramas. “Obviamente no me he dedicado a la comedia, estoy aprendiendo de mucha gente, yo creo que me voy a quedar instalada en la comedia porque está fantástico, es un ambiente tan padre, tan relajado, nos reímos todos, disfrutamos todos, la verdad es que me la he pasado muy bien”, dijo.