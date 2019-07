Los corrientes en el Único

ALGUNOS DIRIGENTES SECCIONALES HACEN GALA DE CORRIENTEZ

Dirigentes seccionales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), rayan en lo corriente, sin ningún respeto hacia el sexo femenino, al grado de que hasta la Comisión de Derechos Humanos, anda buscando tomar cartas en el asunto en su contra.

Resulta que trabajadores de las secciones 9, 29 y 34, denunciaron que fueron llevados por sus por sus dirigentes Héctor Castelán El Tuercas, Mario Pedro Gallegos y Octavio Aguilar Maya, a un show exclusivo para hombres, donde fue rifada una dama al final de cada encuentro erótico.

Lamentaron que mientras esos dirigentes seccionales causan un verdadero desastre al interior del Único, la base trabajadora se encuentra en una encrucijada, porque con tal de seguir teniendo libertad para sus “morbosidades”, pusieron como moneda de cambio la entrega de las Condiciones Generales de Trabajo, que tantos años les costó obtenerlas.

Hugo Alonso Ortiz, de la Sección 1 de Limpia, no se quiso quedar atrás. En la celebración del Día del padre rifó un automóvil último modelo. Afuera de la Sección 1, dice que no hay dinero ni para comprar papel del baño, pero al interior rifa autos y se da lujos que no concuerdan con el salario que gana.

Los trabajadores al servicio de la Ciudad de México, observaron que Héctor Castelán, al interior del SUTGCDMX, les vende la idea de que es presidente de la organización sindical, haciéndoles creer que cuenta con todo el apoyo de su jefe Hugo Alonso Ortiz de la Sección 1, y este a la vez de su padrino político Miguel Ángel Vásquez Reyes, expoderoso subsecretario de Capital Humano en la administración pasada.

Sin embargo, ven con preocupación que El Tuercas y Hugo Alonso Ortiz juegan en dos vías, pues también reciben órdenes de José Luis García, brazo golpeador del subsecretario de Capital Humano, Jorge Luis Basaldúa, para hacerse del control del SUTGCDMX, para desmantelarlo y elevar a 75 años la edad de jubilación.

Los propios trabajadores se preguntan cómo es que un personaje como José Luis García, figura en la nómina del GCDMX, porque mientras la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se transporta en Metro, él viaja en una camioneta Akura blindada. ¡Qué tal!