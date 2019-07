“La nueva generación artística aplasta a los millennials”

Dicen que cada generación tiene sus grandes genios, que por más que se queje siempre toda la gente de que el pasado fue mejor siempre aparece por ahí algún gran representante de cada generación en todos los ámbitos para sacarla del desprestigio, pero a mí me van a perdonar pues creo que la generación millennials si deja mucho que desear por lo menos artísticamente hablando, tal vez la manera en la que fueron educados por la generación equis fue totalmente errónea, pues viven en otro mundo, ( con sus excepciones, claro está) y no tienen idea del talento, la disciplina y por lo tanto del éxito, de esta generación millennials en este país por lo menos musicalmente hablando surgió por ahí Yuridia, Carlos Rivera, Belinda, y párale de contar, pero en esta nueva generación parece que empezamos a ver la luz al final del camino, empiezan a surgir chavos todo con grandes voces, con grandes talentos y sobre todo con un gran ángel que es de las cosas más difíciles de encontrar, dudo muchísimo del talento de YouTube porque hoy en día cualquier inútil cree que puede ser artista o standupero, sin embargo uno que otro, contadísimo con la palma de la mano pero han salido de ahí, Mario Bautista por ejemplo, salido de YouTube y con un angelote el cabrón, canta muy bien, baila increíble y es guapito, además transmite una energía y vibra muy bonita, es de mis favoritos, es artista, primo al fin de Fey, es decir lo trae en el ADN cómo lo traen también Ángela y Leonardo Aguilar, que son una promesa increíble en este medio artístico, Ángela es una estrellotota del tamaño del mundo, con una voz, una presencia y un talento tremendo, van a ver en lo que se va a convertir al igual que su hermano y los otros que sin duda serán los próximos numero uno de este país son los hijos del potrillo, ella canta como diosa y el Alex Fernández también!! Yo veo en Alex Fernández el próximo representante de la música mexicana a nivel mundial. A ver si por lo menos artísticamente nos reacomodamos en el mundo. He dicho