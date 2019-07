Gilda Deneken fue testigo de la balacera que se vivió en el sur de CDMX

Like

Gilda Deneken fue testigo de la balacera que se dio en ARTZ, donde perdieron la vida dos hombres originarios de Israel, la cantante narró el momento de terror que vivió en medio de la situación de inseguridad que se vivió en el sur de la CDMX.

“Estábamos comiendo ahí en la plaza y decidimos quedarnos en la plaza hacer algunas compras a los 5 minutos que pasamos empezamos a escuchar ráfagas y dije que me extrañaba escuchar esos ruidos, pues dentro de la plaza no era normal y luego empecé a ver cómo la gente corría dentro de la plaza y en ese momento alguien pedía que cerraran las puertas porque había una balacera abajo, era un panorama de terror, la impotencia de poder hacer nada. No entiendo cómo es posible que a las 5:30 llegue una persona a un restaurante a sacar un arma y ponerse a disparar. Estuvimos resguardados como 1 hora y media o más en cerrada”.

Los nervios y los gritos de la cantante fueron constantes, tanto que la llevaron a vivir una crisis emocional.

“Después de casi 2 horas nos comenzaron a sacar por una puerta trasera de la plaza y eso fue lo que nos pasó, obviamente pasa por tu cabeza lo peor del momento, pero cuando salimos me sentí bien y libre, porque afortunadamente no nos tocó nada… Pero es triste que en México en lugar de ir a una plaza con la familia a estar en paz, vivas este tipo de cosas que hacen ver lo que es la vida de simple”.