Álvaro Obregón con el mayor número de delitos

Ciudad de México.– En el primer semestre del año, los indicadores delictivos en la Ciudad de México se mantienen en aumento, siendo la alcaldía Álvaro Obregón la que mantiene el mayor número de delitos en rojo con 9 de los 11 analizados por la organización Semáforo Delictivo.

De enero a junio de este año, el número de homicidios cometidos en la alcaldía gobernada por Layda Sansores alcanzó los 70 casos, que comparados con los 46 asesinatos cometidos en ese mismo periodo del año pasado, la cifra creció 52%.

Este martes, aparecieron mantas en algunos puentes de Avenidas importantes de Álvaro Obregón, donde habitantes de esa demarcación exigen mayor seguridad a Layda Sansores, ya que su trabajo como alcaldesa ha sido ‘nulo y mediocre. Aquí lo mejor es que renuncie’, señalan los vecinos.

El conteo de Semáforo Delictivo revela que el delito de robo a negocio en esa Alcaldía va en aumento. De enero a junio se registraron 875 casos, frente a los 663 robos cometidos a un establecimiento mercantil en 2018, lo que representó un aumento del 32%.

“A pesar del presunto maquillaje de cifras que hiciera el Gobierno de la Ciudad anterior, las cosas en la capital están peor a poco más de seis meses de haber llegado la nueva administración. Lo rescatable es que ahora están abriendo sus cifras, pero lo importante es que se reduzca el número de delitos”, consideró Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo.

En Álvaro Obregón, el robo a vehículo también se disparó en el primer semestre del año, al pasar de 341 delitos de enero a junio del 2018, a 513 casos en el mismo lapso de este año, es decir, un aumento del 50%.

“Las y los obregonenses necesitamos mayor seguridad…no podemos seguir en un lugar donde hay narcomenudeo, extorsiones, asaltos a nuestras casas, robo a transeúntes y homicidios a diario, mientras las autoridades delegacionales no hacen nada”…, así se puede leer en una de las mantas.

Para Santiago Roel, la entrada de la Guardia Nacional en algunas alcaldías de la capital no representa una garantía para disminuir los indicadores delictivos sino que se trata de un problema de regulación de las drogas para eliminar el mercado negro que existe.

“Es increíble lo que decía el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien decía que no hay crimen organizado en la ciudad, cuando hay una disputa clara entre grupos delictivos quienes se disputan la plaza. Por eso, el problema de la violencia tanto en México como en la ciudad no se va a eliminar con más policías, sino con una regulación”, anotó.

