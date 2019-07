Niega AMLO renuncia de Sánchez Cordero a Segob

El presidente respondió a los rumores que colocaban a la secretaria de Gobernación con un pie fuera de su gobierno.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso de los rumores surgidos la semana pasada en el Congreso que colocaban a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con un pie fuera de su gobierno y aseguró que él no quiere que se vaya.

“Estoy muy contento con el trabajo que está haciendo la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es extraordinaria como profesional… estamos muy contentos con ella y pues no queremos que se vaya”, dijo el Ejecutivo federal al ser cuestionado este jueves en su conferencia mañanera sobre el tema.

El jueves pasado circuló en el Congreso y en redes sociales la versión de que Sánchez Cordero había renunciado a la Secretaría de Gobernación (Segob), y de que en su lugar entraría Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y quien hace un par de días estuvo en Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El rumor llegó al grado de que el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, uno de los políticos de Morena con más trayectoria, decidió emitir mensajes para desmentirlo.

Este miércoles, al ahondar en el tema, el presidente destacó el profesionalismo y la experiencia de la ministra en retiro en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. “Es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora. Además piensen que todos los días, desde antes de las seis de la mañana, está en el gabinete de seguridad”, dijo.

López Obrador dijo que el caso de la secretaria Sánchez Cordero no es como el de otros funcionarios “que están ahí agazapados” y quienes dijo que no están a favor de la Cuarta Transformación y que –a su decir– quisieran que continuará lo mismo.

“En un acto de honestidad deberían de decir ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo y no son trabajadores de base… ellos podrían ir a trabajar a un banco, o a una calificadora, a dar clases a una universidad de buen nivel económica… pero no es el caso de la licenciada”, mencionó López Obrador.

Para el mandatario federal, estos rumores nacen de sus “adversarios” que están desconcertados y molestos. ”Yo no sé por qué, si llevamos años actuando de la misma manera, ni modo que llegamos aquí y cambiamos”, refirió.