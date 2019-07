Laura Zapata demandará a Alfredo Adame

Like

Laura Zapata le responde al actor Alfredo Adame, luego de que este asegurara que la primera actriz se autosecuestro hace unos años, con el afán de poder sacarle una fuerte cantidad de dinero a el esposo de su hermana Thalía, el productor Tommy Mottola. Cansada de estas aseveraciones por parte del actor, la villana de telenovelas le responde.

“Mira, que lo demuestre, el poco hombre que lo demuestre, dice pura estupidez por eso ya nadie confía en él, su credibilidad está en los suelos, porque solo busca dañar a las personas con su boca… Le recuerdo que una persona que se autosecuestra está detenida y yo estoy libre… Adame eres un estúpido”.

Niega que este rumor afecte su relación con su hermana y reveló estar decidida a ponerle un alto por medio de la parte legal.

“Voy a demandarlo definitivamente porque esa mentira repetida no me agrada, digo al final mi hermana Thalía está más allá de esto, pero regresando de mi viaje me daré tiempo de ponerle un alto, porque ya basta”.

Sobre los señalamientos que ha hecho Adame, donde ventiló su supuesta adicción que Zapata tiene al tequila, respondió lo siguiente.

“Decía que me tomaba dos litros, lo chistoso que hasta son dos botellas de tequila le soplaba el personaje en la obra Celia, porque no se sabía nada”.