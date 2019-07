Festeja 50 años de trayectoria

Don Manuel Adrían está por cumplir cinco décadas de trayectoria y las quiere festejar con un gran concierto rodeado de sus famosos amigos. Así lo dio a conocer el artista, quien se encuentra de estreno con su sencillo “Caricias Nuevas”, un tema de la autoría de Martín Urrieta.

“En noviembre voy a festejar mis 50 años de carrera, he festejado mis 25, 40 y 45 años de trayectoria. Quiero hacer un show grande con una gran orquesta y muchos amigos”.

Continuó: “El disco que estoy terminado se fue armando poco a poco, me tiene muy emocionado. A Martín lo conozco desde hace tiempo y él me dijo ‘un día me gustaría que me cantaras mis canciones’, y me dio este tema “Caricias Nuevas”. Fue así que contacté a un chico muy talentoso que se llama Javier Calderón. Él tiene mucho talento, nos fuimos al estudio y se logró sacar esta canción muy bien”, dijo Don Manuel.