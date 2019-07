El Guasón: los más emblemáticos en la historia

Like

Batman no existiría sin El Guasón y viceversa; el villano de esta historia le da color, sabor, pero también mucha oscuridad y amargura. Es por eso, que ya viene una película teniendo de protagonista al temido personaje. Guasón está por estrenarse y en esta ocasión será interpretado por Joaquín Phoenix, quien le dará rostro, cuerpo y personalidad para conocer sus orígenes.

Antes de Joaquín, otros actores habían tenido la dicha de encarnar al príncipe payaso del crimen. A continuación repasaremos y resaltaremos a los más importantes, tanto en cine como en televisión. No se lo pierda:

Jared Leto

El actor se comprometió mucho para interpretar a este personaje, tanto, que durante la filmación de la película Escuadrón Suicida, no abandonó el personaje durante todo el proceso, incluso cuando no estaba frente a las cámaras. Sin embargo, y a pesar de que fue uno de los principales ganchos promocionales del filme, su interpretación no convenció y terminó apareciendo en 10 minutos de la cinta.

Heath Ledger

Según la crítica especializada, Heath es, por mucho, el mejor Guasón de la historia. Participó en la película The Dark Knight y para ello, el actor se aisló durante un mes en una habitación para definir hasta el más mínimo detalle de un personaje al que transformó en un psicópata oscuro y terrorífico. Gracias a esta actuación se llevó un premio Óscar, sin embargo lo ganó después de morir, pues falleció en enero de 2008, seis meses antes del estreno del filme.

Jack Nicholson

Jack participó en la película de Batman en 1989, dirigida por Tim Burton, en la cual El Guasón jugaba un papel muy importante; por tal motivo, no pudo haber mejor actor que Nicholson para darle vida. El villano terminó por llevarse la película, por encima del superhéroe principal. Sin lugar a dudas, es una de las versiones más recordadas del Joker.

César Romero

Los fanáticos tienen presente que César Romero fue el primero en darle vida al Guasón; gracias a este actor conocimos al personaje con voz y movimiento. El actor neoyorkino de origen cubano tenía 60 años cuando trabajó en la serie de la cadena ABC que se emitió en 1966. Su interpretación de alguna forma marcó la pauta e integró los rasgos de locura del personaje que, posteriormente, mejorarían los demás actores antes mencionados.