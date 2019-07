Celebra Lorena Piñón que el Tribunal Electoral insista en que el PRI debe sancionar a Ivonne Ortega por actos anticipados de campaña

Redacción Agencia Basta

Ciudad de México.- Este miércoles, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) aprobó por unanimidad un extrañamiento al Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque hasta el momento la Comisión Nacional de Justicia no ha resuelto las denuncias interpuestas por Lorena Piñón Rivera en contra de Ivonne Ortega Pacheco, con motivo de los gastos propiciados por actos anticipados de campaña.

En la sesión pública los magistrados ordenaron al PRI “reconocer la legitimación procesal de Lorena Piñón para intervenir en los procedimientos sancionadores que promovió y que la Comisión responsable a la brevedad emita una nueva determinación de manera fundada y motivada, en la que, en atención al principio de exhaustividad analice la totalidad de los planteamientos expuestos por la actora. (Asuntos: SUP-JDC-149/2019, SUP-JDC-150/2019 y SUP-JDC-151/2019)”.

Al hacerse público este resolutivo, en un comunicado, la candidata a la Presidencia Nacional del PRI, Lorena Piñón, expresó: “siempre me he declarado una mujer de leyes y hoy los magistrados electorales han ratificado su compromiso con la legalidad, motivo por el cual estoy contenta porque cada vez está más cerca la justicia; pero también creo que al PRI debe avergonzarle el ultimátum que le hizo el TEPJF, por no resolver oportunamente las denuncias en contra de la señora Ortega, ya que ella rompió la equidad de este proceso interno, al hacer una ostentosa campaña anticipada”.

Piñón Rivera también resaltó que “el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Fernando Elías Calles está obligado a convocar de inmediato a su pleno para dictaminar sobre el caso. Ya no tienen posibilidad de postergar su decisión y sinceramente espero que no utilicen argumentos legaloides para exonerar a la señora Ortega, porque de ser así, solicitaré de nuevo la intervención del TEPJF para que se logre la justicia en este asunto”.

Se debe recordar que las denuncias fueron presentadas desde abril y fueron ratificadas el 26, 27 y 28 de junio, pero hasta el momento no han sido dictaminadas; motivo por el cual el TEPJF decidió hacer esta amonestación pública al PRI y ordenó su inmediata resolución.

Oag