Brugada no resuelve conflicto de vivienda popular

Ciudad de México.– Aunque por segunda vez Clara Brugada Molina está al frente del gobierno de Iztapalapa, al sector que ha peleado durante 30 años por una vivienda popular regularizada, no le ha sido podido ayudar en sus demandas, comentaron a Grupo Cantón integrantes de la Unión de la Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac.

Luego de realizar una marcha al edificio del Gobierno capitalino para solicitar apoyo, explicaron que aunque se tenía previsto el trazo del Eje 9 a lo largo de la alcaldía, nunca se ha ejecutado y por esa razón habitantes de esta zona oriente de la capital no pueden escriturar su patrimonio.

De manera particular, se quejaron de que en el predio de Jacobo Watt (colonia Fuego Nuevo), a raíz de que está prohibido edificar, 200 familias que quieren habitar una de esas viviendas no podrán hacerlo mientras el proyecto (que no existe) siga en los planos del Gobierno central.

“El Eje 9 afecta tanto a los que quieren escriturar como a los que queremos proyectos de vivienda popular. La gente está preocupada porque ya quiere tener certeza en su patrimonio”, dijo una de las afectadas.

En última instancia; es decir, si no son atendidos por la Jefatura de Gobierno, llevarían sus peticiones al presidente de la República, aseguraron.

CITA:

“Estamos pidiendo que eliminen el Eje 9 de la los planos de la SEDUVI”, vecina.

DATO:

En el predio de Jacobo Watts, se trabaja en un proyecto de 180 viviendas.