Amores ¿en serio o de ficción?

La bioserie de Luis Miguel reveló a muchas mujeres que mantuvieron una relación con él. Algunos nombres fueron cambiados porque ellas no estaban de acuerdo con que aparecieran en la pantalla y de la manera en la que aparecieron.

Realidad o ficción, todas ellas fueron importantes en la vida del cantante, pero los productores no quisieron arriesgar el proyecto y lo blindaron de posibles demandas. A continuación haremos un recuento de algunas de ellas y como fue abordada la relación que tuvieron.

Mariana Yazbek

El primer gran amor de Luis Miguel fue la fotógrafa Mariana Yazbek, llamada de igual manera en la serie e interpretada por Paulina Dávila. La conoció durante la filmación del video “Cuando Calienta el Sol” y anduvo con ella por siete meses. La serie cuenta que él cayó enamorado de ella, sin embargo Mariana no, por el contrario, ella salía con otros, provocando dolor en el cantante.

Isabella Camil

Otro gran amor de Luis Miguel, llamado Erika en la serie, puesto que la verdadera no dio autorización para que utilizaran su nombre. El personaje fue interpretado por Camila Sodi y en la historia podemos ver que ambos vivieron su amor al máximo. La relación fue duradera, los dos se enamoraron mucho.

Stephanie Salas

En la serie se llamó Sophie, puesto que tampoco dio autorización a que usaran su imagen. Fue interpretada por Pilar Santacruz. Es la mamá de la primera hija de El Sol, Michelle Salas. En la historia la muestran como una mujer buscona que atrapó al cantante y se embarazó para conseguir su amor. Stephanie dijo en las entrevistas que no estaba de acuerdo con la forma en la que la plasmaron en pantalla, pero no pudo proceder legalmente porque los productores evitaron llamarla por su nombre en el proyecto.

Adela Noriega

En la serie fue interpretada por Isabel Burr y se cuenta cómo Luis Miguel la utilizó para darle celos a Erika (Isabella Camil). Adela sí se enamoró del cantante, pero él no de ella. Ambos gozaban de mucho éxito profesional, Noriega en las telenovelas y Luismi en la música.

Más amores…

Pero ahí no acaba la cosa, en la segunda parte de la serie tendrían que salir más amores de Luis Miguel, entre ellas, Mariah Carey, Daysi Fuentes, Myrka Dellanos, Sofía Vergara y por supuesto Aracely Arámbula, madre de sus otros dos hijos, Miguel y Daniel. En repetidas ocasiones La Chule ha declarado que no ha dado permiso para que usen su imagen o la de sus hijos, de lo contrario, emprendería acción legal en contra de los productores. Lo más seguro es que le cambien el nombre al personaje.

Lucia Méndez

La actriz, cantante y empresaria mexicana conoció a Luis Miguel a principios de los 80. “Él se acercó y me empezó a ligar. Yo lo veía muy ‘chavito’ y decía ‘¡qué lindo, qué guapo!’ porque era una belleza”, contó Méndez recientemente.”No te digo que me enamoré porque me daba miedo, pero sí lo quise mucho”, reveló la artista. El fuego de esta relación duró algunos meses, durante el período de mayor explosión profesional de Luis Miguel. Sin embargo, la diferencia de edad, ella es 15 años más grande, fue más fuerte.

Daisy Fuentes

Luis Miguel y Cristian Castro eran grandes amigos hasta que el autor de Ahora te puedes marcharempezó a salir con Daisy Fuentes, una mujer a la que a su colega “le gustaba mucho”, según sus propias palabras. El romance fue en 1994 y tuvo mucha repercusión pública. Su separación, fue en buenos términos y en muchas ocasiones se rumoreó que se reconciliaron. Algunos de esos rumores fueron confirmados por ellos mismos. Incluso, en 2011 fueron vistos juntos.

Mariah Carey

Se conocieron en Aspen, Colorado, en 1997 y se enamoraron. Fue la relación más importante de la cantante norteamericana después de Tommy Mottola. Hubo rumores de casamiento en Marruecos, pero nunca fueron confirmados. La relación duró tres años y cuando se terminó, en 2001, Mariah Carey tuvo una “crisis” y llegó a “tocar fondo”, según sus propias palabras. Nunca hablaron públicamente sobre los motivos de la ruptura.

Sofía Vergara

Solo unos días después de separarse de Mariah Carey, en 2001, Luis Miguel fue fotografiado por paparazzis a la salida de una discoteca de Miami con Sofía Vergara.

El vínculo entre ellos no habría sido algo serio, tan solo algunos encuentros esporádicos. Pero la relación se mantiene intacta y en varias ocasiones hablaron bien públicamente el uno del otro.

Myrka Dellanos

La periodista le hizo una entrevista al Sol de México en 2003 y el flechazo fue inmediato. Esta relación lanzó a la norteamericana a la fama a nivel mundial aunque, al mismo tiempo, se alejó por completo de las cámaras. Fueron dos años juntos en los que no pararon de circular rumores de infidelidades, de parte de Luis Miguel. Las versiones indicaban que ella estaba destrozada tras la ruptura, pero se limitó a decir a la prensa: “Me han pasado cosas peores”. Recientemente, declaró que no tiene contacto con él desde hace diez años pero que no tiene nada en contra suyo.

Luz Elena González

Se conocieron en un evento a través de amigos en común en 2001, en medio de una de las tantas reconciliaciones de Luis Miguel con Daisy Fuentes. Sin embargo, según el testimonio de la modelo y cantante mexicana, no ocurrió nada entre ellos en aquel entonces. Sí hubo un breve romance hace unos diez años. “Es un hombre que sabe conquistar a una mujer, es un romántico. Fue una experiencia linda, pero no se dio. Cuando las cosas no se dan, hay gente que es mejor tener de amigos”, contó ella. Al ser consultada si cree que la interpretarán en la nueva serie de Netflix, respondió: “Probablemente no porque salimos muy poquito y capaz que él no tiene ni la menor idea de quién soy y no se acuerda de mi”.

Kate del Castillo

Hace algunos años, la hermana de la actriz mexicana, Verónica del Castillo, contó que hubo un amorío entre Kate y Luis Miguel que duró algunos meses. El año pasado la propia actriz publicó una foto suya con El Sol, en donde se los ve abrazados y felices, muchos años atrás. “Yo también tengo mi foto con él. Los años pasan…”, escribió, junto a un emoji tapándose los ojos.

Aracely Arámbula

El romance de la actriz y cantante mexicana con Luis Miguel se hizo público cuando se dieron a conocer fotos de los dos caminando de la mano por las calles de Venecia. Poco tiempo después tuvieron a Miguel, el primer hijo reconocido del cantante. Y dos años más tarde a Daniel.

La relación marchaba de la mejor manera hasta el 2007, cuando Luis Miguel reconoció como su hija a Michelle Salas, fruto de su relación con Stephanie Salas, cuando ambos eran adolescentes. Luego surgieron los rumores que afirmaban que El Sol y Arámbula estaban en pareja por un contrato. El amor no tardó en acabarse y se separaron. En 2013, la actriz presentó una demanda contra su ex pareja en la que exigía la manutención de los hijos que tienen en común.

Genoveva Casanova

Los fuertes rumores de romance entre Luis Miguel y la bella modelo mexicana surgieron, al igual que muchos otros, durante el matrimonio del Sol con Aracely Aarámbula. Según indicó Univisión, el cantante viajó a Madrid en 2008 para promocionar su disco y fue visto con Casanova, que unos días antes había anunciado su divorcio de Cayetano Martínez de Irujo. “Luis Miguel es un hombre especial”, dijo por aquel entonces la modelo a la revista Hola de España, aunque nunca dio mayores detalles. La relación entre ellos habría durado unos pocos meses.