Sheinbaum descarta “cuentas alegres” con índices delictivos

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó “cuentas alegres” en los índices delictivos, precisó que tampoco persigue a alguien con la denuncia del “maquillaje de cifras”, al contrario, “se está trabajando para abatir la inseguridad en la ciudad”.

Entrevistada después de la ceremonia de entrega de créditos para el autoempleo en Xochimilco, explicó que la publicación de datos sobre el “maquillaje de cifras” en la administración anterior se hizo como un ejercicio de transparencia, y nada tiene que ver con su compromiso de reducir los índices delictivos y la inseguridad.

“Hay reducción de diciembre a la fecha, pero evidentemente eso no quiere decir que no estemos trabajando; no hacemos ‘cuentas alegres’, al contrario, nos esforzamos mucho más para garantizar la seguridad en la ciudad”, reiteró.

La mandataria local detalló que las denuncias ya están hechas ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad, así como ante la Contraloría, y ahora corresponde a los jueces determinar a los responsables por ese “maquillaje de cifras”.

“No es un tema de gobierno, la jefa de gobierno no se dedica a perseguir a nadie, pero el gobierno de la ciudad, sus funcionarios tienen que hacer lo conducente en términos de lo que recibieron”, expuso.