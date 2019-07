Rechaza telenovelas

Aunque le sirvieron para catapultar su carrera, hoy Lucero ya no quiere hacer telenovelas, ha rechazado todas las propuestas para enfocarse en su carrera musical, así lo declaró La Novia de América:

“Yo creo que no es el momento, me han ofrecido algunas cosas, he leído algo que de pronto me sugieren, pero no he querido porque prefiero la música por ahora”, dijo.

Eso si, le dice sí a la televisión, está preparando un programa: “En octubre viene un proyecto muy padre para televisión, se los he venido anunciando mucho, pero no puedo hacer el anuncio oficial porque todavía no decimos nada. Es un programa para televisión abierta, para toda la familia”, declaró Lucero.

De igual forma, trata de no descuidar a su familia: “Me siento bendecida porque, aunque tengan edad de adolescentes, somos muy buenos amigos, hablamos mucho. No he sufrido el tema de la pubertad, espero que nunca lo sufra porque las mamás no tenemos instructivos y los hijos hacen sus vidas y decisiones”, finalizó.