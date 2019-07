Lucha por la igualdad de la comunidad LGBTTTI

Like

Desde que Ricky Martin le dijo al mundo que era gay un 29 de marzo del 2010, la estrella del pop no para de luchar por los derechos de la comunidad gay. “Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, precisó el artista de 38 años por aquel entonces. De hecho sacó un libro en el que cuenta su vida y obra respecto a este tema.

Ahora, después de nueve años, nuevamente el cantante es el centro de atención de un movimiento en contra de un gobernador homofóbico de su adoro Puerto Rico. Ricky exige que destituyan de su cargo a Ricardo Rosselló. “Me siento libre, el orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discriminación. Así que, en lugar de preguntarte ¿por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual? agradece que no necesitas uno”.

De hecho el pasado lunes miles de boricuas se desbordaron por las calles de la isla para exigir la dimisión del político. La indignación acumulada por casos de corrupción y la filtración de un chat homófobo y machista entre Rosselló y sus asesores derivaron en una huelga general este mismo lunes. La víspera, el gobernador anunció que no se presentará a la reelección en 2020 y que dejará la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero continuará aferrado al cargo hasta que termine su mandato.