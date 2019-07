Louis Tomlinson recuerda a One Direction en su aniversario con emotivo mensaje

Ciudad de México. En este día, 23 de julio, se cumplen 9 años de One Direction, una de las boy band más famosas en la actualidad, y uno de los exintegrantes, Louis Tomlinson escribió un emotivo mensaje en conmemoración a su aniversario.

“Tantos recuerdos increíbles. Días como hoy son días para reflexionar, ¡tan orgullosos mirando hacia atrás! Gracias por tener SIEMPRE nuestras espaldas! ¡Gran amor a los muchachos! #9YearsOfOneDirection”, mencionó.

So many incredible memories. Days like today are days for reflection, so proud looking back! Thank you for ALWAYS having our backs! Big love to the lads! #9YearsOfOneDirection

