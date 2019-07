“Estoy bien de salud”: AMLO

En conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que se encuentra muy bien de salud y que su única angustia es el tiempo que tendrá para concretar la transformación del país en beneficio de los mexicanos.

“Estoy muy bien, estoy al cien. Tengo el compromiso de consagrarme a esta causa mientras viva”, expresó.

Asimismo detalló que todos los días le toman muestras de sangre a las cinco de la mañana.

El mandatario refirió que además de que es cuidadoso con la alimentación, consume diariamente todos sus medicamentos, “es como un coctel diario”, para estar tranquilo y realizar todas las actividades.

Al recordar que su mandato no concluirá en noviembre de 2024, sino en septiembre de ese año, el mandatario federal comentó que su angustia es el tiempo, “porque no me voy a reelegir, por cuestión de principios, de ideales” y la transformación requiere de muchas cosas.