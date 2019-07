Espantado por una niña blanca

El protagonista de la recién estrenada obra de terror El Exorcista, Diego De Erice, compartió en exclusiva para Grupo Cantón que en el teatro Ramiro Jiménez, en donde se lleva a cabo la función, pasan cosas terribles.

“Nos han pasado cosas muy raras, la güija se cambia de lugar, ya ha pasado dos veces. A las niñas que interpretan a la poseída, ya las dos se accidentaron, a una le tuvieron que cocer la cabeza con cinco puntos y a la otra se le torció el pie terriblemente”.

El también conductor del reality, Inseparables, amor al límite confesó. “A mí ya me espantaron varias veces, de repente me han tocado la puerta del camerino y me asomo y no hay nadie, lo peor es que se aparece una niña blanca, los técnicos ya la han visto y les ha pegado tremendo susto”.

Continuó. “El teatro llevaba mucho tiempo abandonado y creo que toda esa energía la estamos respirando ahora, es una adrenalina inexplicable cuando estoy en escena. La verdad es un desgaste emocional hacer esta obra de El exorcista, pero lo hago con mucho gusto. Me encanta ver a toda esa gente maravillosa que me dice que le gusta mi trabajo”.