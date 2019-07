Boris Johnson será el nuevo primer ministro de Reino Unido

Londres. Tras ganarle al exalcalde, Jeremy Hunt con el 66% de los votos, Boris Johnson se ha convertido este martes en el líder del Partido Conservador y desde el día de mañana el nuevo primer ministro de Reino Unido.

El político estadounidense de 55 años fue elegido como primer nuevo ministro, sustituyendo a Theresa May, quien anuncio días antes su renuncia, así lo confirmó el “Comité 1922” de la formación “tory” al anunciar su victoria en el proceso de elección interna por la jefatura de la formación a carrera por convertirse en el nuevo líder de la organización.

Johnson ha vencido en las primarias tories, con el 66% de apoyo y 92.153 votos, frente a su rival, el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, que ha obtenido un respaldo del 34% y 46.656 papeletas.

El presidente Donald Trump y la exministra Theresa May, fueron los primeros en felicitar al exalcalde por su logro, confiando en que hará un excelente trabajo.

“Felicidades a Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido. Él lo hará genial”, mencionó el presidente.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

“Muchas felicidades a @BorisJohnson al ser elegido líder de @Conservadores – ahora tenemos que trabajar juntos para entregar un Brexit que funcione para todo el Reino Unido y mantener a Jeremy Corbyn fuera del gobierno. Tendrás todo mi apoyo de los bancos traseros”, publicó la exministra.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives – we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches.

— Theresa May (@theresa_may) July 23, 2019