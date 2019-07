¡Ya llegó Yalitza Aparicio a la Guelaguetza 2019!

La actriz asistió a la inauguración de la Guelaguetza 2019.

Oaxaca. La actriz de Roma, Yalitza Aparicio, llegó el día de hoy a la primer función de la Guelaguetza 2019, acompañada por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el secretario federal de turismo, Miguel Torruco.

La Guelaguetza es la fiesta más importante en Oaxaca, y en la edición de este año, Yalitza fue elegida como la imagen oficial, protagonizando una serie de spots al grito de ¡Qué viva Oaxaca!

Por otro lado, meses atrás se especulaba que la actriz se presentaría en una de las danzas, lo que provocó que los precios de los boletos (en reventa) se elevarán hasta los 45 mil pesos, sin embargo desmintió los rumores a través de sus redes sociales.

Hola a todos. He visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información sobre la reventa de boletos de la Guelaguetza para para verme bailar. Yo no voy a bailar en la Guelaguetza.

No se dejen llevar por este tipo de noticias, o cuentas falsas en redes sociales.

— Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) June 13, 2019