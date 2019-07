VIDEO: Tiburón salta y roba pesca

A través de redes sociales circula un video en el que una familia fue sorprendida por un tiburón mientras realizaban un viaje de pesca en Massachusetts.

En el video se observa como un mientras un adulto ayuda a su hijo jalando su línea de pesca, sin embargo segundos después un tiburón salta muy cerca del bote para robarles un pescado que acababan de capturar.

Asimismo la aleta del tiburón golpea el bote donde se encontraba la familia, provocando que salieran corriendo de esa parte del bote.

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharks pic.twitter.com/rK3yk5j6SG

— Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) July 20, 2019