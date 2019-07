Triunfa en la Gran Manzana

Con tan solo 21 años de edad, la actriz, cantante, bailarina y modelo, Elyfer Torres, se encuentra muy contenta de poder protagonizar uno de los proyectos más importantes de la televisión al darle vida a Beatriz Rincón, en Betty en NY, una nueva adaptación de Yo soy Betty, la fea y en donde se muestra a una Betty más millennial y en donde comparte créditos con Erik Elías y Aarón Díaz.

“Betty está acostumbrada a las redes y no le ve problema a ser fea, cuando otras personas se lo ven, para mí quitarle el adjetivo‘la fea, es una joya, dejarlo en Betty en NY que cuenta la historia de una mujer en Nueva York no tiene ninguna connotación, no tiene ningún adjetivo calificativo, no definimos a Betty por como se ve sino que dejamos que sea una mujer como ella es, pero sí existe todo este conflicto de que las mujeres y hombres de la industria de la moda la atacan por no verse como convencionalmente es la belleza”, comentó.

Elyfer ha participado en diferentes producciones como El secreto de Selena y la bioserie de Nicky Jam. Así mismo Elyfer promete que esta Betty’ es muy diferente a la que interpretaron Ana María Orozco y Angélica Vale y no se tardaban mucho en caracterizarla.