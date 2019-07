Sobrevive a accidente

Like

El compositor e intérprete Mario Pintor, sufrió un accidente vial el pasado sábado por la noche, reportes extraoficiales refieren que se trató de un choque contra un camión cisterna, se habla de que ocurrió a la altura del fraccionamiento Paso Blanco, en el municipio de Jesús María. En exclusiva para Grupo Cantón, el hijo del artista, Mauricio Medellín compartió el estado de salud de su padre.

“Ya está mejor, ayer despertó, está en terapia intensiva, pero al parecer ya lo van a pasar a terapia intermedia. Le hicieron tomografías y apareció sin ningún tipo de lesión, únicamente tuvo un edema cerebral”, comentó Mauricio.

Continuó: “Ayer en la noche despertó pero estaba muy inquieto y lo volvieron a sedar. Mi papá iba manejando solo, lo que pasa es que el sábado por la noche salió al cajero, y se tardó bastante. Fue entonces que una persona extraña nos marcó desde su celular y nos dijo que mi papá había tenido un accidente”.

Mauricio compartió que el choque estuvo fuerte. “El coche fue pérdida total, afortunadamente, por la seguridad del automóvil mi papá no tuvo daños, no tiene fracturas, no le salió sangre, pero con el golpe quedó desmayado. Por lo pronto sigue internado, primero lo llevaron a un hospital cercano al accidente y más tarde, a las dos horas lo pasamos al Hospital Hidalgo de aquí de Aguascalientes”, dijo su hijo.