Sin obsesión por el éxito

Después de haber logrado uno de sus más grandes éxitos con el tema A través del vaso, con el que alcanzó más de 10 millones de reproducciones en el canal de YouTube y ventas millonarias en las plataformas digitales, Germán Montero no se obsesiona por superar con otra canción ese tema.

En entrevista con Grupo Cantón el sinaloense fue muy claro en señalar que A través del vaso fue un éxito más en su carrera como solista, pero no puede vivir de los recuerdos y se tiene que seguir adaptando para gustar a las nuevas generaciones.

“En la música y en todo debemos ser muy transparentes, porque al público no lo engañas, A través del vaso es una canción orgánica a la que no le invertí ni un peso (no pagó payola), pero se convirtió en una canción del pueblo, ahorita estoy promocionando Vagabundo, que es una canción de mi autoría, la cual es muy fuerte, con un mensaje bonito, pero a veces las canciones que tienen mucho contenido son difíciles de entender, pero no pasa nada si no logra superar a A través del vaso que era muy digerible; ojalá que todas las canciones fueran un putazo (sic), pero sino yo soy muy consciente de lo que se trata esta industria y sigo grabando temas porque me llena y amo todo lo que hago”, enfatizó.

Finalmente, explicó que hizo algunos duetos con Bertín Osborne (Llegó borracho el borracho), con el reggaetonero puertorriqueño Papi Wilo (Interesada) y con Rigo Tovar Jr.; además de continuar con su gira Voces de la Banda al lado de Jorge Medina, El Mimoso y Claudio Alcaraz, con los que próximamente grabará un disco.