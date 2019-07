Pleno de Diputados decidirá si continúo en Mesa Directiva Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo que si la Patria se lo reclama, permanecerá en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara baja en el segundo año de la LXIV Legislatura federal.

En entrevista, precisó que es decisión del Pleno elegir quién será el próximo presidente del máximo órgano de gobierno de esa soberanía, que tendría que cambiar a partir del siguiente periodo ordinario que empieza el 1 de septiembre.

Conforme a los acuerdos que se tienen entre las diferentes fracciones parlamentarias representadas en San Lázaro, la Mesa Directiva le correspondería ejecutarla al Partido Acción Nacional (PAN), pero Muñoz Ledo cuestionó ese mecanismo.

“No, aquí no es de que me toca. La Presidencia de la Mesa es, en última instancia, decisión del Pleno de la Cámara. Punto”, afirmó, y continuó: “siempre me preguntan si me gusta; a mí me gustan los helados, las mujeres hermosas, sí me gustan. Yo, lo que la Patria me reclame, yo estoy a disposición de la Patria”.

Ante la pregunta ¿Entontes no lo rechaza?, el legislador federal respondió: “¿Tú quieres que la rechace? Digo que estoy a disposición de la Patria, si sirvo”