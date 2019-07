Keanu Reeves, eres asombroso con tus fans

Todos conocemos a Keanu Reeves como el actor más humilde y simpático de todo Hollywood, pero siempre, de alguna manera logra superarse más en este puesto y ganarse nuestros corazones en el proceso.

Reeves y el guionista Ed Solomon se dirigían al rodaje de la película “Bil y Ted 3” esta semana, cuando vieron en un jardín clavado en el pasto la frase “You’re Breathtaking” (Eres asombroso) la cual se volviera viral por el gesto del actor ante esa frase en el E3 2019, durante la presentación del videojuego “Cyberpunk 2077”.

Sin dudar, bajaron del auto para firmar el cartel de la casa y tomarse una fotografía con la autora junto con su familia: “¡Stacey, tú eres asombrosa!“. escribió el actor.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO

— Sjhunt305@gmail.com (@sjhunt305) July 18, 2019