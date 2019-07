Hideo Kojima es detenido en las aduanas de EE.UU por transportar un “bebé”

El genio visionario de los videojuegos Hideo Kojima se vio envuelto en una situación poco usual este fin de semana; la razón: fue detenido por transportar un objeto parecido a un bebé, figura que vendrá en su edición especial del videojuego Death Stranding.

Justo cuando iba a ingresar a EE.UU para el famoso Comic-Con de San Diego, fue interrogado por personal de la aduana debido a que transportaba un objeto que podría ser ligado a un delito.

He brought the baby from #DeathStranding and was stopped at customs wondering what he was trying to bring into America. #HideoKojima pic.twitter.com/zFM1eLPxye

— Kalai 📸 SDCC (@kalai_chik) July 21, 2019