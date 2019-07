Cuando era chico dormíamos 3 en una cama, por eso ahora me consiento y tengo mi cama

Es cierto que eras muy pobre de chico porque tu papá los abandonó?

Le pregunté a Germán Ortega, Mascabrother. “Sí, mi papá se separó de mi mamá, se llevó a nuestros 2 hermanos grandes y mi mamá hacía milagros pero nos daba de comer a Freddy, Raúl, Mauricio, Hilda y un amigo que se quedó a vivir con nosotros y al novio de mi hermana que vivió en la casa y a mí. Dormíamos tres en la misma cama, por eso ahora que tengo mi casa me consiento con mi cama maravillosa pero no digo más porque hace unos años se metieron a robar a mi casa, las joyas de mi mujer, mi caja fuerte y nuestros ahorros de un año, ahora tengo seguridad, cámaras y perros bravos y ya no gastamos en joyas, viajamos, eso nadie te lo roba, un día viendo la tv vimos una tienda en Dubai y le prometí: -vamos a estar en esa tienda y me voy a comprar una gorra- y lo hicimos, señalo hacia arriba y decreto y a mi mujer y a mi hijo los he llevado a Turquía, Florencia, Venecia, Roma, Londres, Paris y eso nadie te lo quita”.

¿Perdonaste a tu papá y ustedes ayudan a tu mamá y a tu papá que los abandonó?

“Sí, Freddy y yo les ayudamos a los dos pese a que mi papá no estuvo cuando era chico, ahora hablo mucho con él y me aconseja, la regó pero lo quiero, no le hablo diario pero tampoco a mi mamá, soy más frío que Freddy pero estoy al pendiente de ella.”

Te casaste con tu mujer Angélica hace 19 años más los 10 años que fueron novios, están juntos hace 29 y solo tienen un hijo: “Leonardo” de 15. – ¿Por qué no tuviste otro hijo?

“No pude, el problema soy yo, en los estudios me dijeron: -tu esperma es lento y débil, nada grave pero necesitas tratamiento para reactivarlos pero no tomé el tratamiento”.

¿Eres demasiado celoso con tu mujer?

“Tenemos mucha química en la intimidad, antes era excesivamente celoso porque es muy guapa y si va sola no va a faltar un güey que se le acerque, por eso la conquisto todos los días, soy muy regalador con ella pero solo gastamos dinero en viajar y en juguetes, tenemos la colección completa de Barbies, los 2 coleccionamos muñecas como terapia porque de niños tuvimos muchas carencias y mi terapeuta dice: ‘Es muy bueno que juegues y te compres tus muñecos para tener estabilidad en casa’ y con mi hermano que es como mi otro matrimonio y a veces hay mucha tensión, a veces agarro mis cosas, me salgo, azoto una puerta, por eso pido ayuda”.

¿Por qué te tatuaste los ojos?

“Me disfrazaba de arlequín y me gustó el ojo negro y me tatué los ojos pero ni me pondré argollas ni me voy a tatuar la cara ni pestaña postiza, tacón tampoco y la falda menos”. Concluyó Germán Ortega de los Mascabrothers.