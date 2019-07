A Paz Vega nadie la soporta

Like

Producción de la teleserie Cuna de Lobos ya quiere que las grabaciones finalicen porque ya no soportan a la protagonista Paz Vega, quien interpreta a la temible Catalina Creel. Sus actitudes son tan nefastas que ni siquiera la productora Giselle González la aguanta, ya no se hablan entre ellas.

Giselle, productora de éxitos como Caer en Tentación y La Candidata, ha decidido ya no tratar con la española y todo lo hace a través de un tercero. La tensión entre ellas es mucha, puesto que la actriz no le hace caso a nadie, en pocas palabras, no sigue indicaciones de nadie.

Caso similar ocurre con Sandra Echeverría en La Usurpadora, quien también se dejó de hablar con la productora Carmen Armendáriz, por los mismos motivos; anda muy pesada y no la soporta nadie.