¡Es la más positiva!

Nataly Pop es una quinceañera de Colima, que en tres años logró convertirse en una de las youtubers consentida de niños y jóvenes, a través de los videos que comparte en su canal de Youtube que tiene 1 millón 739 mil 996 suscriptores.

Para sorpresa de sus fans tabasqueños ella será la madrina de la edición 2019 del programa del Tabasco Hoy “Niños de 10”, que celebra a los estudiantes que sacaron dieces en sus calificaciones durante el ciclo escolar que terminó.

Días previos a sus arribo a Villahermosa, Nataly en entrevista a Like compartió: “Es padre para mi el amadrinar a niños y jóvenes con excelentes calificaciones.

Es el primer evento de este tipo que me invitan, y yo con gusto voy. Ellos se merecen como premio ser festejados”, dijo. “Confieso que yo no he sido estudiante de diez, pero si de buenas calificaciones”, aseguró la youtuber. Sobre su faceta como youtuber Nataly platicó: “Todo empezó como un juego compartiendo videos de mi vida cotidiana, no imaginé que gustarían mucho. Los que han tenido éxito son diferentes tags y challenges”. “Como youtubers tenemos la resposabilidad de compartir materiales que promuevan cosas buenas.

Que los alejemos de vicios, los invitemos a fomentar la cultura, temas que te hagan crecer”, comentó. Para ser youtubers exitosos, recomendó: “Deben ser incistentes, pues no siempre tendrán éxito en reproducciones en sus videos. Recomiendo que suban contenido de interés, estar en contacto con los fans sirve de mucho, ellos dan la pauta de lo que desean ver”.