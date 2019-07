Hoy presentamos: Y vámonos para Miami!

Apachurro Señora Bonita! Cómo les pinta el verano? Les saludo desde la ciudad del sol, “Miami”, donde siempre hace calor y uno se la pasa en traje de baño, no saben los bombones que te encuentras en diminutos trajes de baño, una amiga me decía: “pues los mexicanos que tanto alboroto traen con Zague, nunca han ido a La playa de Miami” pues con este calorcito empecemos a echar el chal!

Esta semana fue de alfombra roja Jesucristo Súper Estrella… Señora Bonita no sabe usted qué impresionante producción llena de luces, vestuarios, donde pasan cosas increíbles en el escenario, las excelentes actuaciones de grandes como: don Enrique Guzmán, Beto Cuevas, María José, Yahir y Kalimba…Pero para mí, el que se lleva la obra es Erick Rubín, todos son increíbles pero hay que reconocer que esta obra es de Judas, se ve que, él también productor creativo, la vibra, la suda, le costó parirla y así lo demuestra en todo momento arriba del escenario. Es lo mejor que he visto, muchas felicidades al productor Alejandro Gou! Este estreno estuvo súper concurrido, muchísimos famosos acudieron, yo asistí acompañada de mi familia mejor conocida en el bajo mundo como “las Rodríguez”. A la hora del intermedio como buenas mujeres fuimos juntas al baño y de repente alguien se acerca efusivamente a saludarnos, era Paty Chapoy con La Choco, atrás de ellas mi adorado exnovio Daniel Bisognio, siempre he pensado que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar y aquello parecía una fiesta de reencuentro de generación y como no va a haber cariño, saben cuántas historias personales, profesionales a lo largo de este tiempo hemos compartido. A Jimena Pérez “La Choco”, la vi con muchos ánimos a pesar de los difíciles momentos que está viviendo y tras anunciar su salida de “Ventaneando” para dedicarse al cuidado de su hijo Iñaki, quien desde hace dos años acude a terapias para tratar un trastorno que afecta su capacidad del lenguaje; y les cuento que para seguirle dando ánimos a La Choco, nos encontraremos en Miami por estos días… Por cierto, mi guapísima y querida compañera y amiga, Cecilia Galliano también se va unos días de vacaciones a Miami, y también con ella agarraremos la parranda… ¡Tengo miedo de lo que va a pasar!

Hablando de amistad esta semana celebramos a Andrea Legarreta por su cumpleaños: Galilea Montijo, El BurroVan Rankin, Paul Stanley, Marisol González, Yanet García, “Las Rodríguez” Magda y Andrea, Chano, Martha Figueroa, aprovechamos para convivir y echar el chisme, comer delicioso porque digan lo que digan, al final del día somos una gran familia y tenemos el mismo objetivo en común “HOY”.

Por otro lado, estoy emocionada porque ya vienen muchos estrenos en televisión, como La Usurpadora, protagonizada por Sandra Echeverría que, por cierto, está más guapa que nunca y también se anunció la nueva versión de Rubí, destapándose que será Mayrín Villanueva quien interprete a la madre de la icónica villana de televisión, papel que en su momento interpretara Ana Martín, y la sorpresa es que será la guapísima Alejandra Espinoza quien interprete el personaje que hizo famoso Marlene Favela… ¡Me muero por verlas!

PD: disfruten sus vacaciones, este consejo les doy porque su amiga Escalona soy PD: no mientan por convivir.