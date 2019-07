Fiscal condonó los impuestos a Fox

No conforme con haber sido rescatadas tres de sus empresas con recursos públicos, vía el Fobaproa-IPAB, en 1995, el ex presidente Vicente Fox solicitó en 2007 a su sucesor, Felipe Calderón, que le condonara impuestos a otras empresas.

Y así fue, Calderón lo incluyó en varios paquetes que hizo de empresas a las que les perdonó el pago de impuestos por una cifra que rebasó los 300 mil millones de pesos, tan sólo de lo que se tiene registro en los dos sexenios anteriores.

Esto lo confirmaron ayer fuentes de la Presidencia de la República, al ser cuestionados por este reportero sobre quién era el expresidente beneficiado con esa condonación de impuestos que acababa de mencionar minutos antes en su conferencia de prensa mañanera, Andrés Manuel López Obrador.

“Tengo una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos, pero es un asunto que tiene que ver el SAT. Ya ven cómo eran tan exigentes en decir: ‘¿Y de qué vive el opositor AMLO?, ¿y sí paga impuestos?’. He estado al corriente, siempre manifestando mis impuestos, que por cierto no es poco el descuento, sobre todo en lo que tiene que ver con los libros, que era de mis principales ingresos durante mucho tiempo. Entonces, ahora el SAT está evitando que haya evasión fiscal”, presumió Obrador.

Recordó que una de las vertientes de la corrupción en México tenía que ver mucho con la condonación de los impuestos. “Se habla hasta de arreglos arriba, cupulares, se creaban sistemas especiales para reducir o no pagar impuestos, era parte de los acuerdos de la cúpula del poder. Eso ya no aplica, pero por lo que me preguntas, no tenemos nada de información. Lo que sí les puedo decir es que se está procediendo legalmente en contra de todos los evasores fiscales, sea quien sea, contra todos”, advirtió López Obrador.

El Fobaproa fue el gran fraude a la nación. Un rescate bancario que a la fecha alcanza 2 billones de pesos, que el erario tardará en pagar quizás unos 70 años más, según estimaciones financieras. Tres de las empresas de Fox se beneficiaron del dinero público. Presuntamente, de esas empresas de Fox hubo transferencias de recursos para su campaña presidencial en el año 2000, vía Lino Korrodi, quien fue su brazo financiero.