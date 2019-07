¿Y el barco, apá?

TRATÁNDOSE DE BARCOS PARA PEMEX, EL CONTRATO 648238818 ES INFLEXIBLE

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail. com… Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y en el Portal: la-plataforma.com donde hay más información… Sobre el contrato 648238818, autorizado por RENÉ PUERTO ROVIRA, ex subdirector de Administración de Servicios a la Exploración y Producción, y su sucesor ABRAHAM ALIPI, por 297 millones de pesos asignado a PROMOTORA PETROLERA REGIOMONTANA de la controladora PROTEXA de HUMBERTO LOBO DE LA GARZA y sus familiares LOBO MORALES, del 19 de diciembre 2018 al 17 de octubre de 2020, de la licitación PMXDOPA- PC-PEPR-CT-SGCMCLM-823- 2018-PCON-54856-2- INSPECCIÓN A SUBESTRUCTURAS, para “servicio de inspección a subestructuras y superestructuras de plataformas marinas, PAQUETE E”… En donde PROMOTORA PETROLERA REGIOMONTANA cambió y defraudó a PEMEX, el barco NOR DA VINCI por el barco MARIDIVE 235, hay más: Ese contrato nació con un programa de instalaciones para atenderse (entiéndase este programa como la lista de plataformas identificadas y programadas en el tiempo para atenderse una después de otra), claro que había que darle flexibilidad al contrato para poder sustituir, en su caso, alguna instalación por otra, no podría estar tan rígido, pues sería una obligación que no daría oportunidad a PEMEX para el caso de requerir se hiciera cambio de alguna plataforma por otra durante la ejecución de los trabajos… Habrá más.