Rubén Albarrán causa polémica por su participación en el Senado

Con las palabras “respetuosos y empáticos saludos, hijos de la chingada” comenzó su participación.

Ciudad de México. El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán ha dado mucho de qué hablar últimamente, y en esta ocasión desato una gran polémica tras asistir al Senado de la República para un foro y expresarse con palabras altisonantes.

El cantante acudió al Senado para participar en el foro “Los costos de la masculinidad tóxica: retos y alternativas para la igualdad y el bienestar”, y destacó por su peculiar forma de hablar.

“Respetuosos y empíricos, saludos. Por favor, no se ofendan. No lo tomen personal. Si bien me siento contento de estar aquí en el Senado, no es a ustedes, trabajadores de este recinto, a quienes me dirijo pues me imagino que hay algunos de ustedes o muchos invitados”, expresó el músico.

Con las palabras “¡Hijos de la Chingada!” comenzó su participación en el Senado, provocando airadas protestas por su expresión, pues el senador Julen Rementeria del Puerto mencionó que agarran al Senado como “circo de cuarta”.

Morena no se conforma con el circo que se monta todas la mañanas en Palacio Nacional, ahora se trajo estas payasadas al Senado. Ojalá algún día entiendan que gobiernan un país y que los problemas reales son la inseguridad, el desempleo y la economía. pic.twitter.com/IS4jPGZXJi — Julen Rementeria (@julenrementeria) July 18, 2019

Él también activista causo revuelo por su vestimenta folclore, usando un sombrero de palma con espigas dando un aspecto de unos cuernos.

Por otro lado, el foro, organizado por la senadora de Morena, Citlalli Hernández, tenía como objetivo analizar los costos que tienen las conductas más tóxicas de la masculinidad en el país.

Aquí te dejamos la conferencia completa.

