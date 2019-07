Natalia Téllez revela el motivo de su salida en “Hoy”

Like

Ciudad de México. Natalia Téllez es una de las conductoras más jovenes y talentosas que existen en el mundo del espectáculo, sin embargo es muy reservada en sus proyectos, y esta vez en el programa Netas Divinas reveló la razón por la cual dejo Hoy.

La conductora se unió al programa matutino en 2016, y se le veía muy cómoda, sin embargo a finales del 2018 se comenzó a notar su ausencia, y meses mas tarde Natalia ya no pertenecía más al programa, sin dar a conocer el motivo de su salida hasta hoy.

Actualmente es parte del elenco de Netas Divinas y en este por fin se sincero y explico a sus compañeras el porque de su salida, diciendo que no era lo que ella buscaba, necesitaba estar bien con ella misma.

“El año pasado que yo estaba en un programa en la mañana, (que) es súper masivo, es súper visto, cuando yo dije ‘me quiero ir a hacer otras cosas, y en esas cosas está también conectar con quien soy, mucha gente decía: ‘pero es que el cuadro, es que el cuadro”.

“Y es que yo decía, ‘es que yo no soy el cuadro, yo no vivo de eso, yo puedo estar o no pero mi búsqueda espero jamás vaya para allá”.

“Si lo que haces y tu búsqueda conecta con un cuadro como es estar aquí, yo siempre quise estar en Netas, pero porque yo decía ‘son mujeres y son perfiles, me interesa estar’”, agregó.

Por ultimo mencionó que se siente muy bien en Netas Divinas, ya que es un proyecto que va mucho con ella. ¿Crees qué estuvo bien que dejara Hoy?

